Terim'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'a övgü dolu sözler
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Liverpool'a transfer olan eski öğrencisi Ozan Kabak için paylaşım geldi.
GÜNDEM 02.02.2021, 00:59
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Liverpool'a transfer olan eski öğrencisi Ozan Kabak için "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" mesajını paylaştı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Liverpool'a transfer olan eski öğrencisi Ozan Kabak'ı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.
Terim, Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" ifadelerini kullandı.
Sky Sports'un haberine göre; Liverpool ve Schalke 04, Ozan Kabak'ın transferi için anlaşmaya vardı. Liverpool, 2.5 milyon pound (2.84 milyon euro) kiralama bedeli ödeyecek. Türk milli yıldız, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak.
Terim, Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" ifadelerini kullandı.
Sky Sports'un haberine göre; Liverpool ve Schalke 04, Ozan Kabak'ın transferi için anlaşmaya vardı. Liverpool, 2.5 milyon pound (2.84 milyon euro) kiralama bedeli ödeyecek. Türk milli yıldız, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak.
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