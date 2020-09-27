Terim'den derbi yorumu: Hakem sarı kartlarda biraz bonkör davrandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 bitan Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda kazanmak isterdik olmadı, hakemin de sarı kartlar da biraz bonkör davrandığını düşünüyorum" diye konuştu.

Fatih Terim maçın ardından şunları söyledi: "Maç öncesi o heyecanla, o atmosferle maçın gidişatı aynı olmadı. Gönül isterdi ki, daha hareketli, daha güzel bir oyun isterdik, ama olmadı. Oyuncu istikrarı çok önemli. Arka arkaya oynanan maçlarda oyuncularımızın performansı çok önemli. Maalesef bunu bulamadık. Bugün pek çok kez gole yaklaştık.

Belki golü yapsak, daha iyi oynayabilirdik ama olmadı. Arka arkaya maçlar, oyuncuları yıpratabiliyor. Açıkçası kendi sahamızda kazanmak isterdik. Hakemin sarı kartlar da biraz bonkör davrandığını düşünüyorum. Benim asıl isteğim, oynadığımız iyi oyunu tekrarlanmasıydı.

Oyunda istikrar kadar futbolcunun performansındaki istikrar da çok önemli. Birkaç oyuncumuzdan her zamanki ışığı göremedik. İyi bakılırsa, son pasları doğru versek, çok daha artabilirdi pozisyon sayısı. Her kayıp bizim için üzüntü vericidir. Şimdi Glasgow'a hazırlanacağız."

