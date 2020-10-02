Terim'den bazı oyunculara tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play off turunda Galatasaray'ın İskoçya temsilcisi Rangers'a 2-1 yenilgisi sonrasından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmanın ardından " zoom" uygulamasıyla düzenlenen basın toplantısında transferle ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Terim "Avrupa'yı kaybettikten sonra ligde bir şekilde oynarız" dedi.

Bazı Galatasaraylı oyuncuların performasını eleştiren tecrübeli teknik adam "Özellikle ilk yarı çok iyi top oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıda 5-10 dakika haricinde oyunu kontrol eden bir Galatasaray vardı. Daha önce de söyledim. İyi bir takımla oynuyoruz. Beklediğimiz bazı oyuncuların performansı idare eder gibi olmamalıydı. Türkiye Ligi'ni bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bir maç daha yok çünkü. İdare edilmez böyle maçlarda. Maalesef hiç yapmadığımız hatayı 50-60 arası yaptık. Sonra golü bulduk ama olmadı. Ardından başka bir oyuna geçtik, onu da çok iyi oynayamadık. Bu maçı geçersek grupları daha rahat geçeriz demiştim. Bu turda Rangers gibi bir takımı eleseydik hikayenin sonu farklı olabilirdi" diye konuştu.

