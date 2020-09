Terim'den Arda Turan açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında Rangers ile karşılaşması öncesinde basın mensuplarıyla dijital ortamda buluştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim, “Seyircisiz olan hiçbir maçın tadı tuzu yok. Alışık olmadığımız bir şekil. Bugün baktığımız zaman hem Galatasaray hem Rangers’ın seyircisi çok ateşli ve takımına tutkulu. Normalde inanıyorum ki çok daha adil, çok daha çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarda oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın avantajı var. Pazar günü maç oynuyorsunuz, çarşamba 4.5 saatlik uzun bir yolculuk yapıyorsunuz. Bunları düşünecek olursa seyircinin bir avantajı yok ama içeride oynamanın bir avantajı var. Tek maçlar her şeye açıktır. İki taraf da turu atlamaya çalışacak. Ben maç önce o favori, bu favori mantıklı bulunuyorum” diye konuştu.



Arda Turan’ın yokluğu ile ilgili ise Terim, “Her şeyi negatif çıktı ama maalesef ağır bir ateş ve grip geçiriyor. İyi de durumdaydı. Babel’in Arda’yı aratmayacağını düşünüyorum. Ya da başkası. Arda olsaydı iyi olurdu. Bu maçları oynamış tecrübeli bir oyuncularımızdan biri. Sağlığına bir an evvel kavuşması için bekliyoruz. Onun dışında bütün oyuncularımıza güveniyoruz” dedi.



UEFA açısından maçın önemini vurgulayan başarılı teknik adam, “Ülke puanına tesir ediyorsa bir kat daha artıyor. Biz daha 5’inci maçı oynadık. Onlar ağustos ayında başladı. Öyle bir avantajları var. Oturmuş bir takıma karşı oynayacağız. Deplasmanda oynayacağız. Seyirci olmasa da sahanın psikolojik avantajı olacak. Bunların hepsinin üstesinden gelebilecek bir Galatasaray bekliyorum. Bir ikinci maç yok. Yarın burada bir taktik anlayışı içerisinde tam bir konsantrasyonla hareket edeceğiz. Pazar günü oynanan son maçımızdaki bazı oyuncularımızın performans düşüklüğünü yorgunluğa bağladım. Oradaki eksikliklerini burada gidereceklerdir diye umuyorum. Lig maçlarının telafisi vardır ama bu maçın telafisi yok. Galatasaray bu tip maçlar alışkındır. Ben de alışkım. İyi bir mücadele, sakin bir oyun ama her şeyini veren bir takım sahada istiyorum. İyi bir takım oynayacağız. Ciddi bir rakibimiz var. Oyuncularımdan bunu bekliyorum. Bu maç aşağı yukarı bundan sonraki grupların kalitesindeki takımların maçı” açıklamasında bulundu.