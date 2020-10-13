Terim: Kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık

Türkiye'deki kulüplerin mali yapısının sürdürülebilir olmadığını kaydeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Büyük resme baktığımızda kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık. Çevrilebilir bir borçtan söz etmiyoruz. Benim açımdan Galatasaray'ın durumu kabul edilebilir değil" dedi.

Özellikle son iki sezondur daha fazla hissedilen futbol kulüplerindeki ekonomik kötü gidişata değinen Terim şu an hiçbir kulübün mali yapısının sürdürülebilir olmadığını belirterek, "Şahsi kanaatim deniz bitmiş durumda. Çevrilebilir bir borçtan söz etmiyoruz. Kredi faizleri bile ödenebilir durumda değil. Kimse de 'Benim çıkış planım var.' diyemiyor, diyemez. Her sene şampiyon olsanız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek zor" ifadesini kullandı.

Terim altyapı sorunlarına da değinerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) A2 Ligi'nin kaldırılmasını eleştirip, 19 yaş altının antrenman yapamadığını belirtti. "Türk futbolunun gelecek 10 yılı büyük bir tehdit ile karşı karşıya" diyen Terim, TFF'nin bir planı olmadığını ima etti.



"Daha önce A2 Ligi vardı. Sonra bu ligin adı ve statüsü değiştirildi. 21 Yaş Altı Ligi olarak devam ettirildi. Kulüplerin gelecek vadeden ama A takımda süre alamayan oyuncuları oynuyordu. Fakat 1,5 sene önce bu değişti ve bir anda kaldırıldı. Yüzlerce çocuk açıkta kaldı, futbol hayatı bitti. Aradan 6-7 ay geçtikten sonra Rezerv Lig adı altında, ne idüğü belirsiz bir yaş aralığı ve standartlarla bir ağız yoklama yapıldı. Rağbet görmedi ve geçen sezon birçok çocuğumuzu göndermek zorunda kaldık. Sonra 1-2 kulübün talebiyle net bir şekilde kaldırılan lig TFF tarafından B Ligi olarak açıklandı. 'Kulüplere katılım isteğe bağlı' diye yazı gönderildi. B Ligi için kriterler ve statü evlere şenlik. O da yapılmayacak ki ses seda yok. Geçen hafta 17 yaş altı dahil bu sene liglerinin olmayacağı, 19 yaş altının da belki ocaktan sonra oynanabileceği yazısı gönderildi. Türk futbolunun gelecek 10 yılı büyük bir tehdit ile karşı karşıya. 14,15, 16 ve 17 yaş altındaki çocuklar 7 aydır antrenman yapmıyor. Bana, 'Yerli teşvik sistemi neden işlemedi, yabancı sayısı ne olacak?' diye sorulduğunda, 'Ne doğru ve istikrarlı ki bu olsun' diyorum."

