“Tercihimizi yerli üründen yana kullanmalıyız”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada, yerli üretimin ve yerli üreticinin Türkiye’nin kalkınmasını sağlayacağının altını çizerek, “Bizlere düşen, ayakkabıdan telefona, gıda ürünlerinden tekstile kadar her alanda öncelikli tercihimizi yerli ürünlerden yana kullanmalıyız” şeklinde konuştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her yılın 12 – 18 Aralık haftasını kapsayan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı. Yerli ürün kullanmanın, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın tam zamanı olduğu hatırlatan Palandöken, açıklamasında, “İçinde bulunduğumuz bu hafta, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası. Pandemi dönemiyle birlikte bu haftanın önemi her zamankinden daha çok arttı. Öyle ki tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi sürecinde yerli ürün kullanmak, alışverişlerde paramızı yurt içinde tutmak, bununla birlikte tutumlu olmak, ihtiyaç kadar satın almak, para biriktirmek, tasarruf yapmak, yatırım yapmak kendi cebimize fayda sağlarken, ekonomimize de büyük olumlu etkilerde bulunur. Milli dayanışmayı güçlendirir. Ülkemiz yerli ve milli olma yolunda başarılı şekilde ilerlerken, özelikle bu dönemde bu bilince her bir bireyin sahip olması gerekiyor. Alışverişlerimizde yerli üretim ürünleri ihtiyacımız kadar satın almalıyız” şeklinde konuştu.



Milli paramızın yurt içinde kalmasının bütçe açığına da ne denli fayda sağlayacağına dikkati çeken Palandöken, “Bu yılın ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 9 azalırken ithalatımız ise yüzde 2 arttı. Geçtiğimiz yıl 10 aylık bütçe açığı 100 milyar lira iken bu yılın aynı döneminde 145,5 milyar lira oldu. Küresel piyasa ve ekonomilerde yaşanan dalgalanmaların da bu tabloda büyük payı var fakat bizlere düşen, ayakkabıdan telefona, gıda ürünlerinden tekstile kadar her alanda öncelikli tercihimizi yerli ürünlerden yana kullanmalıyız. Milli paramız yurtdışında değil yurtiçinde kalmalı. Yerli üretim kullanımı bütçe açığını kapatmanın en önemli yollarından birisi. Yerli ürün kullanımı arttıkça bu ürünlerin kalitesi de artacak, yurtdışı ile rekabet edecek seviyelere gelinebilecektir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Fahri Özkan / ANKARA

