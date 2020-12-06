Tepkilerin odağındaydı: Dağ keçisinin avlanma izni iptal edildi

Amerikalı iş insanı Bradley Garrett Van Hoose için Tunceli’de yaban keçisi vurabilmesi adına geçici avcılık belgesi düzenlendi. Belgenin ortaya çıkmasıyla çok sayıda tepki gelmişti. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD’li avcının izin belgesinin iptal edildiğini söyledi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Son günlerde basında yer alan, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ABD'li bir iş insanına 1 adet dağ keçisi vurma izni verildiği yönündeki haberler üzerine Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan ile yaptığım görüşme neticesinde söz konusu izin belgesinin iptal edildiği ve avlanmanın yapılmayacağı bilgisini kamuoyunun dikkatine sunarım.”

Tunceli'deki 'Kişiye özel katliam' iptal edildi!Son günlerde basında yer alan, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ABD’li bir iş insanına 1 adet dağ keçisi vurma izni verildiği yönündeki haberler üzerine Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan ile ++ pic.twitter.com/PwTIoqQTAy

— Polat ŞAROĞLU (@PolatSaroglu) December 6, 2020



Tunceli'deki 'Kişiye özel katliam' iptal edildi!Son günlerde basında yer alan, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ABD’li bir iş insanına 1 adet dağ keçisi vurma izni verildiği yönündeki haberler üzerine Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan ile ++ pic.twitter.com/PwTIoqQTAy — Polat ŞAROĞLU (@PolatSaroglu) December 6, 2020

