Temmuz sıcakları geliyor! Hafta sonu termometre 35 dereceyi görecek

Yurdun batısında 2 gündür etkili olan serin ve yağışlı hava yerini aşırı sıcaklara bırakacak. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar yurt genelinde belirgin oranda artacak. Cumartesi günü İstanbul'da sıcaklık 32 derece olması beklenirken İzmir, Muğla ve Manisa'da dereceler 35'lere kadar çıkacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yaz bitmiyor, çok uzun yılların en sıcak sonbaharını yaşıyoruz" dedi.



Çalışkan, Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelecek sıcak hava dalgası ile yurtta 7.sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirterek şöyle konuştu:



Sıcak havaların ardından kuvvetli yağışın geri gelmesi bekleniyor. Öte yandan hafta sonu zayıf rüzgarlarla birlikte yurdun büyük bir kesminde sis görüleceğini söyleyen Çalışkan; yarın Trabzon, Artvin, Ordu, Rize, Ardahan, Van, Ağrı, Hakkari için de kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.

"Sıcaklık artışı yurt genelinde olacak ancak bundan en çok Marmara ve Ege Bölgesi etkilenecek. Bu sıcaklıklar temmuz değerlerinde. İstanbul 32 Ege'de dereceler 35'lere kadar çıkacak."

