Temel Karamollaoğlu'nun siyasete girmesini sağlayan söz neydi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YouTube aracılığıyla yayın yapan '196sekiz' isimli kanala konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın sorularını cevaplandıran Karamollaoğlu, kendisine dair merak edilenleri anlattı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun paylaştığı konulardan biri de siyasete nasıl girdiği ile ilgili oldu. Karamollaoğlu, siyasete Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vesilesiyle girdiğini söyledi.

Karamollaoğlu, konuk olduğu programda kendisinin ve Erbakan Hoca'nın devlette görev aldığı süreci ve Erbakan Hoca ile yakın ilişkisini anlattı. Erbakan Hoca'nın devlette görev aldığı süreçte karşılaştığı zorlukları aktaran Karamollaoğlu, o dönemde Erbakan Hoca'nın söylemiş olduğu bir sözün siyasete girmesini sağladığını belirtti.

Erbakan Hoca'nın karşılaştığı engeller karşısında "Siyasete girmeden Türkiye'nin problemlerini çözmek mümkün değil" dediğini kaydeden Karamollaoğlu, Erbakan Hoca'nın sarf ettiği bu sözle birlikte siyasete girdiklerini dile getirdi. Karamollaoğlu, "Siyasete girmemize doğrudan doğruya Erbakan Hocamızın o sözü vesile oldu." dedi.

Erbakan Hoca'nın vesilesiyle siyasete adım atan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasette Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hiçbir zaman yanından ayrılmadığını da belirtti.

