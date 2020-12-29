Temel Karamollaoğlu'ndan Süleyman Çalışkan için başsağlığı mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adana ve Hatay’ın tanınan simalarından hayırsever iş adamı, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Süleyman Çalışkan’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Karamollaoğlu, mesajında, “Milli Görüş davamıza ömrünü vakfetmiş, yol arkadaşımız, hayırsever iş adamı Süleyman Çalışkan'ın vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı alî olsun.” ifadelerini kullandı. Süleyman Çalışkan Rahmet-i Rahman’a kavuştu

