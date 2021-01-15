Temel Karamollaoğlu'ndan, Selçuk Özdağ paylaşımı!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
GÜNDEM 15.01.2021, 14:43
1
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğraması nedeniyle kınama yayınlandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum." açıklamasında bulundu.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 5 kişinin silahlı ve sopalı saldırısına maruz kalmıştı.
Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 15, 2021
Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 15, 2021 pushfn('ads');
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum." açıklamasında bulundu.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 5 kişinin silahlı ve sopalı saldırısına maruz kalmıştı.
Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 15, 2021
Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 15, 2021 pushfn('ads');
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 15 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü