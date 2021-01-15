Temel Karamollaoğlu'ndan, Selçuk Özdağ paylaşımı!

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğraması nedeniyle kınama yayınlandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum." açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 5 kişinin silahlı ve sopalı saldırısına maruz kalmıştı.



Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum.

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 15, 2021



Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 15, 2021 pushfn('ads');

