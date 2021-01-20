Temel Karamollaoğlu'ndan muhalefete tepki AK Parti iktidarına çağrı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partililerin olmadığı ekranlarda Saadet Partisi'nin konuşulduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Saadet Partisi ile alakalı dışardan insanları konuşturacağınıza, samimiyseniz parti mensuplarımızı ekranlara çıkartıp bizim fikirlerimizi dinleyin." dedi. Muhalefete de milletin manevi değerlerine saygısızlık yapmaması gerektiğini ifade eden Saadet lideri Karamollaoğlu, iktidara çağrıda bulunarak, "Türkiye kutuplaştı, kamplaştı, milletimiz arasında gerilim çok fazla arttı. Gelin elbirliği ile bu gerilimi azaltalım. Muhataplarımızı hainlikle ve terörle itham etmeyelim." ifadelerini kullandı.Saadet lideri Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: SALDIRILARA KARŞI ERDOĞAN'IN SESSİZLİĞİ ŞAŞIRTIYOR: Son dönemde gazetecilere ve siyasetçilere yönelik saldırılar maalesef endişe verici şekilde artıyor. Gazetecilerin ve siyasetçilerin hedef gösterilmesi, ne siyaset adamlığına ne devlet adamlığına yakışır. Fikir ve düşünce özgürlüğünün ortadan kaldırılması manasına gelen bu durum ve yaklaşım insanlığa da siyaset adamlığına da yakışmamaktadır. Türkiye’mizin çözülmesi gereken o kadar çok meselesi beklerken, yaşanan şiddet olaylarından ve farklı gündemlerden dolayı artık esas meselelerimiz konuşulamıyor. Bu saldırılara karşı Sayın Cumhurbaşkanı'nın sessizliği bizi şaşırtmaktadır. Yetkililer bu durum karşısında sessiz kalamaz, kalmamalıdır. TÜRKİYE ENFLASYONDA BİRİNCİ OLDU: Artan hayat pahalılığı, işsizlik ve evine ekmek götüremeyen vatandaşımızın dramı her geçen gün artmaktayken diğer tarafta mutlu bir azınlık, yaşanan bütün bu dramdan ya habersiz kalıyor ya da duymak istemiyor. Rakamlarla oynayarak sorunları gizlemeye çalışsalar da bu durum ancak yatsı vaktine kadar sürer ve sonra her şey ortaya çıkar. Türkiye, gıda fiyatları enflasyonunda yüzde 20.6 ile OECD ülkeleri arasında birinci oldu. Bu konuda birinciliği kimseye kaptırmamak gerçekten büyük başarı. YAZLIK VE KIŞLIK SARAYA HARCANAN PARA BU MİLLETE REVA MI?: Daha düne kadar tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkenin şu an bu hale getirilmesi takdire şayan. Türkiye’nin üretimi artıracak yatırımlara ihtiyacı var. Tarımda sanayide ve teknolojide gerekli adımlarım atılması elzem. 2021 Yılı Yatırım Programı'na göre bu sene yazlık ve kışlık 2 yeni saray inşa edilecekmiş. Marmaris’teki yazlık saraya 640.5 milyon ve Bitlis Ahlat’taki kışlık saraya 99 milyon TL harcanması bekleniyor. Soruyorum sizlere bu harcanan para bu millete reva mı? Bu zihniyetten kurtulmadan Türkiye’nin ayağa kalması, problemleri çözmesi, fakirin halinden anlaması mümkün değil. Bir kere daha sesleniyorum düşünün bunları. Hakikaten, harcanan bu paralar içimizi sızlatıyor. Türkiye’nin bu tip yerlere değil, üretim tesislerine ihtiyacı var. Devlet adamı garibanın halinden anladığı zaman itibar görür. İnsanlar aç haldeyken bazı şeyleri düşünemez, yanlış hareketlere yönelebilir. Emin olun duyulan intihar haberlerinin de ana nedeni ekonomidir. Nasıl ülkede ekonomik sorun yok diyebiliyorsunuz. SAMİMİYSENİZ PARTİ MENSUPLARIMIZI EKRANA ÇIKARTIN: Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi, Saadet Partisi’nin olmadığı ekranlarda Saadet Partisi hakkında konuşulmasını başlattı. Saadet Partisi ile alakalı dışardan insanları konuşturacağınıza, samimiyseniz parti mensuplarımızı ekranlara çıkartıp bizim fikirlerimizi dinleyin.SAADET PARTİMİZ MİLLİ GÖRÜŞ'TEN MİLİM AYRILMAMIŞTIR: Ey sakallı Hüsnüler. Erbakan Hoca'mızın zamanında dediklerine bir kulak verin, arşivlere bakın. Ulaşamazsanız biz size temin edelim. Saadet Partimiz hiçbir zaman Milli Görüş'ten milim ayrılmamıştır. MUHALEFETE TEPKİ, İKTİDARA ÇAĞRI: Muhalefet, iktidarın yanlışlarını ortaya koymalı ve çözüm fikirleri sunmalıdır. Milletin manevi değerlerine saygısızlık yaparak hiçbir çözüm getiremezsiniz. Türkiye kutuplaştı, kamplaştı, milletimiz arasında gerilim çok fazla arttı. Gelin elbirliği ile bu gerilimi azaltalım. Muhataplarımızı hainlikle ve terörle itham etmeyelim. Yunus Emre’nin dediği gibi gelin tanış olalım işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.

