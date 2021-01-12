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Temel Karamollaoğlu'ndan Millî Gazete'ye tebrik mesajı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millî Gazete'nin 49. yılı vesilesiyle bir tebrik mesajı paylaştı.
GÜNDEM 12.01.2021, 12:47
12 Ocak 1970 yılında yayın hayatına başlayan Milli Gazete, 49. yılını kutlamanın heyecanını yaşıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millî Gazete'nin 49. yılı vesilesiyle bir tebrik mesajı paylaştı. Saadet lideri Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından "49 yıllık yayın hayatı boyunca "Hak Geldi, Batıl Zail Oldu" düsturunu şiar edinerek, doğru bilgiyi insanımıza aktaran ve inanmış olduğu ahlâki çizgisinden asla taviz vermeyen Milli Gazete'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Yayın hayatı boyunca "Hak Geldi, Batıl Zail Oldu" düsturunu şiar edinerek, doğru bilgiyi insanımıza aktaran ve inanmış olduğu ahlâki çizgisinden asla taviz vermeyen Milli Gazete'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.#MilliGazete49Yaşında
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 12, 2021
Milli Gazete ne zaman kuruldu?
Yayın hayatı boyunca "Hak Geldi, Batıl Zail Oldu" düsturunu şiar edinerek, doğru bilgiyi insanımıza aktaran ve inanmış olduğu ahlâki çizgisinden asla taviz vermeyen Milli Gazete'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.#MilliGazete49Yaşında — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 12, 2021 pushfn('ads');
Yayın hayatı boyunca "Hak Geldi, Batıl Zail Oldu" düsturunu şiar edinerek, doğru bilgiyi insanımıza aktaran ve inanmış olduğu ahlâki çizgisinden asla taviz vermeyen Milli Gazete'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.#MilliGazete49Yaşında
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 12, 2021
Milli Gazete ne zaman kuruldu?
Yayın hayatı boyunca "Hak Geldi, Batıl Zail Oldu" düsturunu şiar edinerek, doğru bilgiyi insanımıza aktaran ve inanmış olduğu ahlâki çizgisinden asla taviz vermeyen Milli Gazete'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.#MilliGazete49Yaşında — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 12, 2021 pushfn('ads');
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