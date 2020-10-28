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Temel Karamollaoğlu'ndan Mevlit Kandili mesajı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarından Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
GÜNDEM 28.10.2020, 13:19
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son peygamber Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Karamollaoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün içinde yaşadığımız dünyada haksız ve hukuksuz uygulamalarla zulmün doruğa çıktığı böylesine bir zamanda, tüm insanlığa kurtuluş reçetesi olan Peygamber Efendimiz'in davet ettiği kutlu mesaja sıkı sıkıya sarılmak temennisi ile Mevlid Kandili'nizi tebrik ediyorum."
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