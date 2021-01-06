Temel Karamollaoğlu'ndan Mehmet Akif İnan mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mehmet Akif İnan'ı vefatının 21. yıldönümünde andı.Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Bir adım atarsak kafes kırılır. Belki birden erir zincirlerimiz. Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı, şair ve mütefekkir, bir dava ve gönül adamı olan merhum Mehmet Akif İnan'ı, vefatının 21. sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

