Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nde 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
GÜNDEM 09.11.2020, 16:22
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet, kongrede yeniden genel başkan seçilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
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