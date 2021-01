Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak iddialarına dair net sözler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temel Karamollaoğlu, "Biz inanıyoruz ki Türkiye’nin sorunları ancak bir araya gelinerek ve konuşularak diyalog yolu ile çözülebilir. Biz her görüşten, her siyasi partiden ve her anlayıştan insanlarla, ülkemizin sorunlarını görüşmeye ve çözüm yollarını aramaya bundan sonra da devam edeceğiz." dedi. "Suni gündemlerden çıkıp da gerçek gündemlerimize bir türlü odaklanamıyoruz." diyen Karamollaoğlu, "İçinde bulunduğumuz büyük problemlerin tartışılması, çözüm yollarının aranması gerekirken darbe söylentileri ve başörtüsü gibi konularla gündem tekrar tekrar meşgul ediliyor." ifadelerini kullandı.Saadet lideri Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bir destan yazılmasına vesile olan Rauf Denktaş’ı rahmetle anıyorum. KAMPLAŞMANIN KARŞISINDA DURARAK HİZMET ETTİK: Bu ülke, bu topraklar üzerinde yaşayan her dilden, her görüşten, her inançtan insanıyla birlikte hepimizin. Biz yarım asırlık siyasi hayatımız boyunca bu anlayışla adımlarımızı attık, bu ülkeye hizmet ettik. Toplumu kucaklayan, ayrım yapmayan, kutuplaşma ve kamplaşmanın karşısında olan bu anlayışımızın meyveleri Kıbrıs Barış Harekatı’nda, D8’lerin kurulmasında ve Havuz Sistemi'nde bu memlekete hizmet olarak ortaya çıktı. Biz her daim bu ülkenin refahını, huzurunu ve saadetini önceledik. Milletimiz için ne yapılması gerekiyorsa tereddüt etmeden icra ettik. Bu tavrımızı, bugün de taviz vermeden sürdürüyoruz. SORUNLAR DİYALOG YOLU İLE ÇÖZÜLÜR: Biz inanıyoruz ki Türkiye’nin sorunları ancak bir araya gelinerek ve konuşularak diyalog yolu ile çözülebilir. Biz ülkemizin sorunlarını çözmek için muhatap ayrımı yapmadık, bundan sonra da yapmayacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum. Biz her görüşten, her siyasi partiden ve her anlayıştan insanlarla, ülkemizin sorunlarını görüşmeye ve çözüm yollarını aramaya bundan sonra da devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin ve milletimizin derdini, sıkıntısını iyi biliyoruz.İŞSİZLİK SAYISI PATLAMA NOKTASINDA: Ülkemizin esas meselelerini görmezden gelemeyiz. Ülkemizde geçinemiyoruz diyenlerin oranı yüzde 51’e, borcu olduğunu söyleyen insanların oranı ise yüzde 77 seviyelerine kadar ulaşmıştır. Maalesef işsizlik sayısı patlama noktasında. Üzerinde oynanmış olan rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Hayat pahalılığı artık insanımızın canına tak etti. Ekonomi ve adalet konusunda bu yılın hamle yılı olacağı söyleniyor fakat eyleme dönüşen bir şey hala görünmüyor.SUNİ GÜNDEMLERLE GÜNDEM MEŞGUL EDİLİYOR: Suni gündemlerden çıkıp da gerçek gündemlerimize bir türlü odaklanamıyoruz. İçinde bulunduğumuz büyük problemlerin tartışılması, çözüm yollarının aranması gerekirken darbe söylentileri ve başörtüsü gibi konularla gündem tekrar tekrar meşgul ediliyor.AŞI ÇALIŞMASINDA ÜLKEMİZ ÖNEMLİ İŞLER YAPABİLİRDİ: Şu an dünyada 46 ülke aşılama çalışmalarına başlamışken Türkiye’nin bu noktada hala faz 3 aşamasında olması düşündürücüdür. Eğer Hıfsızsıhha ülkemizde kaldırılmamış olsaydı, Kovid 19 aşı çalışması olarak ülkemiz çok önemli işler yapabilirdi. ESNAFLARIN SORUNLARINA ÇÖZÜM YOLLARI GELİŞTİRİLMİYOR: Pandemi, ekonomileri önemli anlamda etkiledi ancak bu süreçte mağdur olan kesimlere elimizi ciddi manada uzatamadık. İktidar bu konuda sınıfta kaldı desek yeridir. Özellikle KHK mağdurlarının, KYK borçlularının, atanamayan öğretmenlerin, tıbbı sekreterlerin ve temizlik, hırdavat, züccaciye vs. satışı yapan esnafların sorunlarına yönelik çözüm yolları bir türlü geliştirilmiyor. MOTO KURYELERLE İLGİLİ TEDBİRLER ALINSIN: Pandeminin başladığı Mart ayından bu yana 160 motorlu kuryemiz hayatını kaybetmiştir. Bu noktada yapılması gerekenler; moto kuryelerin kasksız, eldivensiz, sağlıksız ve güvencesiz şartlarda çalıştırılmalarına müsaade etmeyip gerekli tedbirlerin alınmasıdır. VERİLERİN PAYLAŞILMASI ENDİŞE VERİCİDİR: Teknoloji şirketlerinin, bireylerin verilerini depolaması ve bu verileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanması, yeri geldiğinde istihbarat örgütleriyle paylaşmasının yanı sıra ticari emellerle bu bilgilerin kullanılabilir olması endişe vericidir.KENDİMİZİ ABD'YE TESLİM ETMİŞİZ: Geleceğe dair insan fıtratına uygun, insanı insanın kurdu değil dostu gören bir sosyal düzen inşa etmek gayretinde olmalıyız. Kapitalizmin insanı her haliyle bir 'meta' olarak gören yaklaşımının, insanlığa fayda getirmeyeceğini belirtmek istiyorum. Bundan 70 sene önce kurtarmaya gittiğimiz Güney Kore, teknolojide önemli bir noktaya gelirken biz bu süreçte ne yapmışız. Japonya’nın ya da Tayvan’ın yaptığını biz neden yapamıyoruz? Çünkü kendimizi ABD'ye teslim etmişiz. Burada çözüm; her alanda bağımsız bir ülke olabilmek, kendi teknolojik alt yapımızı tam manasıyla kurabilmektir.