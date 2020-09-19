Temel Karamollaoğlu'ndan 'Gaziler Günü' mesajı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı.
GÜNDEM 19.09.2020, 12:52
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gaziler Günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı.
Karamollaoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu vatanın bizlere emanet edilmesindeki fedakarlıkları ölçülemeyecek kadar büyük olan Gazilerimizin, Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, bu topraklar uğruna bedel ödeyen her bir şehidimize ve gazimize şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum."
Karamollaoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu vatanın bizlere emanet edilmesindeki fedakarlıkları ölçülemeyecek kadar büyük olan Gazilerimizin, Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, bu topraklar uğruna bedel ödeyen her bir şehidimize ve gazimize şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum."
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