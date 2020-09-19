Temel Karamollaoğlu'ndan 'Gaziler Günü' mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gaziler Günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı.

Karamollaoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bu vatanın bizlere emanet edilmesindeki fedakarlıkları ölçülemeyecek kadar büyük olan Gazilerimizin, Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, bu topraklar uğruna bedel ödeyen her bir şehidimize ve gazimize şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum."

