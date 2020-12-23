Temel Karamollaoğlu'ndan 'Doğu Türkistan-Doğu Perinçek' anketi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında AK Parti iktidarının Doğu Türkistanlı Müslümanlara zulüm ve baskıcı politikalar uygulayan Çin'e karşı sessiz kalmasını çok sert şekilde tepki gösterdi. Karamollaoğlu ayrıca Twitter hesabından 'Doğu Türkistan- Doğu Perinçek' anketi paylaştı. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu konuda sessiz kalan iktidar iki ‘Doğu’dan birisini seçmek zorunda ya Doğu Türkistan’ı seçecek ya da Doğu Perinçek’i." ifadesini kullandı. Karamollaoğlu'nun ilgili konuşmasının bölümü şöyle:

"Zulüm dünyanın her tarafında artıyor ve bunun en şiddetli olanlarından Doğu Türkistan konusunda, iktidar sessiz kalıyor. Türkiye’de, Çin muhipliğine soyunan bazıları çıkıp, Doğu Türkistan mazlumları ile PKK’yı aynı kefeye koyabiliyor. Bu konuda sessiz kalan iktidar iki ‘Doğu’dan birisini seçmek zorunda ya Doğu Türkistan’ı seçecek ya da Doğu Perinçek’i. AK Parti ve MHP’ye gönül veren kardeşlerimiz, sizler Doğu Türkistan’da yaşanan zulümlere karşı üstünüze düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve kardeşlerimize el uzatılması için gönül verdiğiniz partilere baskı uygulamalısınız."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medya platformu Twitter hesabından da dikkat çeken bir anket paylaştı. Karamollaoğlu, Twitter anketinde "Çin muhipliğine soyunan bazıları çıkıp #DoğuTürkistan mazlumları ile PKK’yı aynı kefeye koyabiliyor! Bu konuda sessiz kalan iktidar iki “Doğu”dan birisini seçmek zorunda. Peki ya sizce?" sorusuna yer verdi. Karamollaoğlu'nun paylaştığı anket sorusunun şıkları "Doğu Türkistan" ve "Doğu Perinçek" oldu. Sosyal medya kullanıcıları kısa süre içinde ankete büyük ilgi gösterdi. Karamollaoğlu'nun oluşturduğu anket sonuçları ise 23 saat sonra belli olacak.

Çin muhipliğine soyunan bazıları çıkıp #DoğuTürkistan mazlumları ile PKK’yı aynı kefeye koyabiliyor!Bu konuda sessiz kalan iktidar iki “Doğu”dan birisini seçmek zorunda. Peki ya sizce?

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 23, 2020



Çin muhipliğine soyunan bazıları çıkıp #DoğuTürkistan mazlumları ile PKK’yı aynı kefeye koyabiliyor!Bu konuda sessiz kalan iktidar iki “Doğu”dan birisini seçmek zorunda. Peki ya sizce? — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 23, 2020

