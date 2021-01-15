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Temel Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu ve Özdağ'a geçmiş olsun telefonu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
GÜNDEM 15.01.2021, 17:38
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da evinin önünde saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı telefonla arayarak geçiş olsun dileklerini iletti. Saadet lideri Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na da telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi. Saadet Partisi Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sn. Selçuk Özdağ'ın uğradığı saldırı sonrası, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. Ahmet Davutoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti." denildi. Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırıTemel Karamollaoğlu'ndan, Selçuk Özdağ paylaşımı
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