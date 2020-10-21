Temel Karamollaoğlu'ndan CumhurbaşkanıErdoğan'a 'fikri iktidar' cevabı

Son dakika... Saadet Partisi Genel Temel Karamolloğlu, Saadet Partisi Genel Merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti hükümetinin ekonomi yönetimine eleştirilen getiren Karamollaoğlu, "Bir seçimden sonra, bu kadar kısa süre içinde tamamen biten bir parti, Türk siyasi tarihinde olmamıştır. Bittiler. O yüzden de şaşkınlar. İktidar, milletin feryadına tepki göstererek değil feryatlara ilgi ve anlayış gösterirse çözüm üretebilir. Ekonomi ile ilgili Nobel Ödülü’nü aslında kapitalizme en iyi hizmet eden, Türk ekonomisini bu kadar kısa zamanda feci duruma getiren ekonomi yöneticilerimize vermelidirler. Ekmek mi bulamıyorsun, vatandaşa diyor ki birileri parasını versin, askıya bedava ekmek çıkarsınlar, siz de gidin alın. Güler misin, ağlar mısın?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ekim'de İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde yaptığı, "Medyamız bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. ilimde, sanatta, kültürde benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Bunun için de fikri iktidarımızı da hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim." açıklamasına değinen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu şöyle konuştu: "Fikri iktidar olamadılar ama fiili olarak da olamadılar. İktidarlar ama hep yanlış iş yaptılar. Bir taraftan ben, dindar nesiller yetiştiriyorum der öbür taraftan da, yolsuzluğu, israfı, rüşveti politika olarak benimserseniz fikren iktidar olamazsınız. Sizi tatmin edecek değil adaleti tesis edecek yargı mekanizmalarına ve kararlara ihtiyaç var."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, şunları söyledi: Türkiye’de gazetecilerin yüzde 80’i sansüre uğruyor. Türkiye, basın özgürlüğünde 128 ülke arasında 107. sırada 2019 yılında 231 gazeteci tutuklandı. Televizyonlara cezalar yağıyor, kapatılıyor. Siz, onların sesini kestiğiniz takdirde vatandaş ben, daha iyiyim mi diyecek?Ateşkes imzalanıyor, hemen ardından Ermenistan, yerleşim alanlarını bombalıyor ve Batı buna seyirci kalıyor. Bu vahşi saldırılar nedeniyle Ermenistan da Batı da bunun hesabını tarih içerisinde mutlaka verecektir. Saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Esas üzücü olan şey Türkiye'nin yanında olması gereken ülkelerin, Azerbaycan ile beraber saf tutmamaları bizi üzüyor. Bu, Ak Parti'nin tutarsız dış politikalarının neticesidir.Antalya-Kumluca’daki olumsuz hava şartlarından dolayı hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet diliyorum; umarım iktidar, zarar gören çiftçilerimizin zararlarını telafi eder.Ümit ederiz ki; Ersin Tatar döneminde KKTC, bağımsız bir cumhuriyet olarak diğer ülkeler tarafından da tanınır. Doğru olanı tekrar tekrar söylemek lazım ki, bundan ders çıkarsınlar; ama maalesef iktidar, ders çıkarmada başarılı değil. 1974 ruhu bugün, bizim ve Türk insanının kalbinde o diriliğini korumaya devam ediyor. Denizli Valisi’nin, neden maske takmıyorsun sorusuna esnafın verdiği feryat şeklinde cevabı, devlete hakaret gibi lanse ediyorlar.Bir seçimden sonra, bu kadar kısa süre içinde tamamen biten bir parti, Türk siyasi tarihinde olmamıştır. Bittiler. O yüzden de şaşkınlar. İktidar, milletin feryadına tepki göstererek değil feryatlara ilgi ve anlayış gösterirse çözüm üretebilir. Ekonomi ile ilgili Nobel Ödülü’nü aslında kapitalizme en iyi hizmet eden, Türk ekonomisini bu kadar kısa zamanda feci duruma getiren ekonomi yöneticilerimize vermelidirler. Ekmek mi bulamıyorsun, vatandaşa diyor ki birileri parasını versin, askıya bedava ekmek çıkarsınlar, siz de gidin alın. Güler misin, ağlar mısın?Milletten IBAN numarası isteyeceklerine IBAN numarası verdiler. Benim dışımda da kimse yanındakine yardım için bir organizasyona girmesin, vatan haini ilan ederim dediler. Victor Hugo’nun dediği gibi "Siz, yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk.” İktidar bilsin ki biz, bu milletin üç kuruşa muhtaç olmadığı, müreffeh bir toplum istiyoruz. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç diyor ki unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah'ın önüne hesap verecektir. Aliya'ya kulak verin.Fikri iktidar olamadılar ama fiili olarak da olamadılar. İktidarlar ama hep yanlış iş yaptılar. Bir taraftan ben, dindar nesiller yetiştiriyorum der öbür taraftan da, yolsuzluğu, israfı, rüşveti politika olarak benimserseniz fikren iktidar olamazsınız. Sizi tatmin edecek değil adaleti tesis edecek yargı mekanizmalarına ve kararlara ihtiyaç var.Detaylar hazırlanıyor...



