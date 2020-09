Temel Karamollaoğlu'ndan Azerbaycan'a destek Ermenistan'a tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırının ardından açıklamada bulunan Karamollaoğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Karamollaoğlu açıklamasında Ermenistan'a tepki göstererek "Ermenistan bilmeli ki; bu tutumunu sürdürmesi sadece kendisine zarar verecektir. Emperyalist güçlere güvenerek gerçekleştirdiği bu haksız ve hukuksuz saldırılardan bir an önce vazgeçmelidir." dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Biz her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyor, Ermenistan'ın bu saldırgan tavrını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan bilmeli ki; bu tutumunu sürdürmesi sadece kendisine zarar verecektir. Emperyalist güçlere güvenerek gerçekleştirdiği bu haksız ve hukuksuz saldırılardan bir an önce vazgeçmelidir.

Ermenistan'ın coğrafyamızın huzuruna kastederek, Azerbaycan'a karşı yapmış olduğu hain ve alçakça saldırıları kınıyor, bu saldırılarda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum.