Temel Karamollaoğlu'ndan asgari ücret önerisi: Vergi alınmazsa...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında asgari ücret ile ilgili değerlendirmede bulundu. 2021 bütçesinde faize ayrılan miktarın 179,5 milyar lira olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, yatırımlara 103,7 milyar, tarıma ise 22 milyar lira bütçe ayrıldığının altını çizdi.

Bütçede "dertli" ve "gariban" insanların olmadığını söyleyen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum bu bütçe milletin bütçesi değil. Bu bütçede, Sivas’ta 500 liralık yardım için metrelerce kuyruk oluşturanlar yoktur. Bu bütçede Saraçhane’de bir tas sıcak çorba için kuyruğa giren yüzlerce gariban yoktur. Bu bütçede asgari ücretle çoluk çocuğunu okutmaya çalışan, evini geçindirmeye çalışanlar yoktur. Bu bütçede işsizler yok, işçi ve memur yok. Bu bütçede Türkiye’nin seçilmiş/atanmış kişileri veya torpil geçilen şirketleri var. Bu bütçede yap işlet devret ile yapılan otoyollar, köprüler var. Bu bütçede 19 bin liralık işe 17 milyon lira ödenen kimseler vardır. Yine görülüyor ki aslan payı her yıl olduğu gibi bu yılda rantiyeciye, bir avuç mutlu azınlığa aktarılacaktır. Yine en çok faiz lobisi kazanacaktır. Rakamlar bunun habercisidir." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret görüşmelerinin çalışanın aleyhine tecelli edecek gibi göründüğünü ifade eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Koronavirüsün ( Kovid-19) Türkiye'de zirve yaptığını belirten Karamollaoğlu, "Neden sadece aşıyı Çin'den alıyoruz? Bunu kaça alıyoruz? Neden şeffaflık yok?" diye sordu.

Telefonlarının dinlendiği kanaati olduğunu belirten Karamollaoğlu, saklayacak bir şeylerinin olmadığını ve dinlenmekten çekinmediğini söyledi.

"Gelişmiş kabul edilen ülkelerde asgari ücret hep yoksulluk sınırının üstündedir. Çalışan insan, aldığı ücretle ihtiyaçlarının tamamını karşılar. Asgari ücret hem işveren için önemli hem de bu ücreti alan için önemli. İşverene de fazla bir yük yüklememek için asgari ücretten vergi alınmaması, buradaki primlerin devlet tarafından karşılanması gerekir. Eğer bu yapılırsa bugün için asgari ücret 2 bin 900 liranın üzerine çıkar."

