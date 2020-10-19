Temel Karamollaoğlu'ndan Aliya İzzetbegoviç mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bosna Hersek'in unutulmaz ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ahirete irtihalinin 17. sene-i devriyesinden dolayı bir mesaj yayımladı. Karamollaoğlu mesajında, "Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir." Örnek devlet adamlığı ve siyaset anlayışı ile her zaman hayırla yad ettiğimiz Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 17. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

