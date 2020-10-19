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Temel Karamollaoğlu'ndan Aliya İzzetbegoviç mesajı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 17. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
GÜNDEM 19.10.2020, 17:27
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bosna Hersek'in unutulmaz ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ahirete irtihalinin 17. sene-i devriyesinden dolayı bir mesaj yayımladı. Karamollaoğlu mesajında, "Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir." Örnek devlet adamlığı ve siyaset anlayışı ile her zaman hayırla yad ettiğimiz Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 17. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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