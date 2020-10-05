Temel Karamollaoğlu'ndan Abdulgaffar Aziz için taziye mesajı

Pakistan Cemaat-i İslami Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulgaffar Aziz, kanserden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Aziz'in vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Karamollaoğlu, "Birçok uluslararası toplantıda birlikte olduğumuz, değerli kardeşimiz Pakistan Cemaat-i İslami Genel Başkan Yardımcısı Abdulgaffar Aziz'in vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Cemaat-i İslami Hareketi'ne başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

