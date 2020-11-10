Reklam

Son Dakika

Temel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı.

GÜNDEM 10.11.2020, 11:57
2
Temel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından "Ülkemizin bağımsızlığının tesisine öncülük eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak gelecek nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini paylaştı.

Ülkemizin bağımsızlığının tesisine öncülük eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak gelecek nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 10, 2020

Ülkemizin bağımsızlığının tesisine öncülük eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak gelecek nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 10, 2020
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 10 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 17
2. Fenerbahçe 8 17
3. Galatasaray 8 16
4. Başakşehir 8 13
5. Karagümrük 8 12
6. Kasımpaşa 8 12
7. Rizespor 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Malatyaspor 8 11
10. Hatayspor 6 11
11. Beşiktaş 7 10
12. Konyaspor 7 9
13. Antalyaspor 8 9
14. Göztepe 7 8
15. Sivasspor 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 7 5
20. Denizlispor 7 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 8 18
2. İstanbulspor 8 17
3. Samsunspor 9 16
4. Adana Demirspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 9 15
6. Altınordu 8 14
7. Giresunspor 8 14
8. Akhisar Bld.Spor 9 13
9. Balıkesirspor 9 13
10. Adanaspor 8 12
11. Bursaspor 9 11
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 8 5
16. Ankaraspor 8 5
17. Boluspor 9 4
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Leicester City 8 18
2. Tottenham 8 17
3. Liverpool 8 17
4. Southampton 8 16
5. Chelsea 8 15
6. Aston Villa 7 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 7 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 8 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 8 6
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 9 18
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 8 16
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Real Betis 9 12
8. Barcelona 7 11
9. Valencia 9 11
10. Getafe 8 11
11. Elche 7 11
12. Sevilla 7 10
13. Osasuna 8 10
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 7
18. Levante 8 6
19. Real Valladolid 9 6
20. Huesca 9 6