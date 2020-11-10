Temel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından "Ülkemizin bağımsızlığının tesisine öncülük eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak gelecek nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini paylaştı.



Ülkemizin bağımsızlığının tesisine öncülük eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak gelecek nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 10, 2020



Ülkemizin bağımsızlığının tesisine öncülük eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak gelecek nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 10, 2020

