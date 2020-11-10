Temel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı.
GÜNDEM 10.11.2020, 11:57
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından "Ülkemizin bağımsızlığının tesisine öncülük eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak gelecek nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini paylaştı.
Ülkemizin bağımsızlığının tesisine öncülük eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak gelecek nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 10, 2020
Ülkemizin bağımsızlığının tesisine öncülük eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak gelecek nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 10, 2020
Ülkemizin bağımsızlığının tesisine öncülük eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak gelecek nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 10, 2020
Ülkemizin bağımsızlığının tesisine öncülük eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak gelecek nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 10, 2020
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