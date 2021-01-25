Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan'dan ortak açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyetle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından Karamollaoğlu ve Babacan kameraların karşısına geçti.

Ali Babacan, "Deva olarak bizim Saadet Partisi'yle yakın olmamız, istişare etmemiz büyük önem taşıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de problemler her alanda büyüyor. İçeride yönetimin bugünkü problemlere çözüm üretemediğini görüyoruz. Ülkemizde yönetim zihniyeti problemi var. Bundan sonraki süreçte de yakın bir istişare sürecinde olmayı istiyoruz." dedi.

Gazetecilerin sorularına cevap

"Bugün ikinci doz aşılar geldi. Gelen dozlar yeterli mi, aşılarla ilgili izlenen prosedürü nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan'ın kapanan iş yerleriyle ilgili açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?"

Karamollaoğlu: Aşıyla ilgili endişeler biraz fazlaydı. Ekonomiye gelince bu iktidarın en önemli özelliği olanı görememek.

Babacan: Aşı konusunda başlamış olması sevindirici. Gelen doz sayısı nüfusla mukayase edildiğinde çok düşük. Türkiye'nin ihtiyacı olan doz sayısı 2021 için 200 milyon doz.

Türkiye'de kapanan iş yeri meselesi Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk olan ilk ifadesi değil. Önce Türkiye'nin gerçeklerini görsünler. Laf üretmesinler iş üretsinler diyoruz.

"Sincar'da PKK'ya operasyon olur mu?"

Babacan: Türkiye'nin önceliği tüm komşularıyla olan ilişkini görüşmek olmalı. Askeri operasyonlarla terör sorununu bitirmek mümkün değil.

"HDP'ye yapılan operasyon görüntüleri ve ittifak tartışmaları"

Karamollaoğlu: HDP'nin ilçe teşkilatında Öcalan'ın fotoğraflarının olmasını garipsedim de hükümetin yaklaşımıyla nasıl bağdaştırılacak merak ediyorum. Biraz esef verici bu görüntüler.İttifak konusu her yerde konuşuluyor. İttifaklar bugünkü şartlarda seçim ittifakı olduğu için seçim sürecine girdikten sonra atılacak adımdır. Ama siyasi partilerin birbirleriyle daha yumuşak iletişim kurmaları tabiidir. İttifakların kurulması bugünün gündeminde değil.

Babacan: Türkiye'deki siyasi yapılar üzerinde herhangi bir örgütün gölgesi olmaması gerekir. Osman Öcalan'ı devlet kanalına çıkaran bu ülkenin kendisiydi.

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