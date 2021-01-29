Temel Karamollaoğlu, Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'u tebrik etti. Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u ve taraftarlarını tebrik ediyorum." dedi.

TFF Süper Kupa'yı kazanan #Trabzonspor'u ve taraftarlarını tebrik ediyorum. pic.twitter.com/DP0F9iLXGY

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 28, 2021



TFF Süper Kupa'yı kazanan #Trabzonspor'u ve taraftarlarını tebrik ediyorum. pic.twitter.com/DP0F9iLXGY — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 28, 2021

