Temel Karamollaoğlu: Sözü olan herkesin kanalı TV5'i kutluyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5 televizyonunun 18. yılını kutladı. Karamolllaoğlu, mesajında toplumun farklı seslerine ve sözü olan herkesin konuşabileceğine dikkat çekti.

Karamollaoğlu mesajında, "İlke ve değerlerinden taviz vermeden doğrunun sesi olarak yayın yapan, Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan farklı sesleri bir araya getirebilme meziyetini en güzel şekilde gerçekleştiren, sözü olan herkesin kanalı TV 5'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. #BirlikteGüzeliz " dedi.

