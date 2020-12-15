Temel Karamollaoğlu, Olay TV canlı yayınına katılacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün Olay TV ekranlarından yayınlanan Siyaset Günlüğü programının canlı yayın konuğu olacak. Saat 21.00'de başlayacak canlı yayında Karamollaoğlu, Seçil Özer'in sorularını cevaplayacak. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, programdan erken seçim tartışmalarından asgari ücrete, ABD'nin yaptırımlarından pandemiye kadar Türkiye gündemi meşgul eden konularda görüşlerini kamuoyuyla paylaşacak.

Karamollaoğlu, en son hükümeti koronavirüs ile mücadele kapsamında MEB'e bağlı anaokullarının kapatılması ancak Aile Bakanlığı'na bağlı kreşlerin açık tutulmasına ilişkin eleştirmişti. Bu tepkilerin ardından MEB, anaokullarında yüz yüze eğitime geçme kararı almıştı. Karamollaoğlu eleştirmişti! Saatler sonra yüz yüze eğitim kararı çıktı

Karamollaoğlu ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarını tepki göstermiş "Sayın Bakan, 'Türkiye'de yoksulluğun olmadığını, hamdolsun bütün bu problemlerin üstesinden gelindiğini' ifade etti. Yani nerede yaşıyor ben anlayamadım." demişti.

