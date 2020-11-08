Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, yarın saat 14:30’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret edeceği bildirildi.
GÜNDEM 08.11.2020, 22:03
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, yarın saat 14:30’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edeceği bildirildi.
Saadet Lideri Karamollaoğlu ziyarette, kongrede yeniden genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunacak.
Saadet Lideri Karamollaoğlu ziyarette, kongrede yeniden genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunacak.
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