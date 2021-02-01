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Temel Karamollaoğlu Karaburun'daki deprem için geçmiş olsun mesajı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir Karaburun'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı.
GÜNDEM 01.02.2021, 11:34
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir Karaburun'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Karamollaoğlu, Twitter hesabından şunları kaydetti:
İzmir'in Karaburun ilçesi merkez olmak üzere çevre illerimizde de hissedilen 5.2 şiddetindeki depremin, herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermemesini temenni ediyor, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.#deprem
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) February 1, 2021
İzmir'in Karaburun ilçesi merkez olmak üzere çevre illerimizde de hissedilen 5.2 şiddetindeki depremin, herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermemesini temenni ediyor, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. #deprem
İzmir'in Karaburun ilçesi merkez olmak üzere çevre illerimizde de hissedilen 5.2 şiddetindeki depremin, herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermemesini temenni ediyor, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.#deprem — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) February 1, 2021
Karamollaoğlu, Twitter hesabından şunları kaydetti:
İzmir'in Karaburun ilçesi merkez olmak üzere çevre illerimizde de hissedilen 5.2 şiddetindeki depremin, herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermemesini temenni ediyor, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.#deprem
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) February 1, 2021
İzmir'in Karaburun ilçesi merkez olmak üzere çevre illerimizde de hissedilen 5.2 şiddetindeki depremin, herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermemesini temenni ediyor, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. #deprem
İzmir'in Karaburun ilçesi merkez olmak üzere çevre illerimizde de hissedilen 5.2 şiddetindeki depremin, herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermemesini temenni ediyor, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.#deprem — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) February 1, 2021
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