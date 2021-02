Temel Karamollaoğlu Karaburun'daki deprem için geçmiş olsun mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir Karaburun'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından şunları kaydetti:



İzmir'in Karaburun ilçesi merkez olmak üzere çevre illerimizde de hissedilen 5.2 şiddetindeki depremin, herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermemesini temenni ediyor, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.#deprem

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) February 1, 2021



