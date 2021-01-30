Temel Karamollaoğlu, Kabe ve İslami değerlere yönelik saldırıyı kınadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi önünde, Müslümanların mukaddes mekanı Kabe ve İslami değerlere yönelik yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

Karamollaoğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

AGD hadsiz saldırıyı ortaya çıkardı, güvenlik güçleri harekete geçti

"İnanan insanların kıblesi ve en mukaddes değerlerinden birisi olan Kabe-i Muazzama'ya karşı yapılan ahlaksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Değerlerimize saygısızlığı fikir özgürlüğü olarak göremeyiz bu sebeple bu çirkin provakasyonu esefle kınıyorum. #KabeKutsalımızdır"

