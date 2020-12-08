Temel Karamollaoğlu, İran Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel merkezdeki makamında İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve heyetini kabul etti.



Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve heyetini kabul etti. pic.twitter.com/FvsOvM91f5

— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 8, 2020



Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve heyetini kabul etti. pic.twitter.com/FvsOvM91f5 — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 8, 2020

