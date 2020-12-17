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Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu'ndan ortak açıklama
Son dakika haberi... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
GÜNDEM 17.12.2020, 15:01
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu beraberindeki heyetle beraber makamında ziyaret etti. Yaklaşık bir saatten fazla süren görüşmede Türkiye'nin sorunları ele alındı. Karamollaoğlu'na Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Mesut Doğan ve Cafer Güneş eşlik etti. Saadet lideri Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi lideri Davutoğlu görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşuyor, gazetecilerin sorularını cevaplandırıyor. Detaylar hazırlanıyor...
Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüşme sonrasında açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/BllsYZC7ih
— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 17, 2020
Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüşme sonrasında açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/BllsYZC7ih — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 17, 2020
Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüşme sonrasında açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/BllsYZC7ih
— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 17, 2020
Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüşme sonrasında açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/BllsYZC7ih — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 17, 2020
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