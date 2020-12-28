Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal'ı ziyaret edecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a nezaket ziyaretinde bulunacak. Karamollaoğlu beraberindeki heyet ile bugün saat 14.00’te Ankara'da DP Genel Merkezi'nde Uysal ile bir araya gelecek. İki liderin görüşmenin ardından ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplaması bekleniyor. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, daha önce CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Babacan'a nezaket ziyaretlerinde bulunmuştu.

