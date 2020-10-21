Temel Karamollaoğlu, Devlet Bahçeli'ye Victor Hugo’lu tepki gösterdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın toplantısında MHP'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına tepki gösterdi. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan Askıda Ekmek kampanyasını Victor Hugo'nun "Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk" sözleri ile tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Sizinle bizim aramızda en temel fark budur. Siz milleti üç kuruşa muhtaç etmek istiyorsunuz biz ise müreffeh bir toplum istiyoruz." dedi.Son günlerde sosyal medyada bir akım haline gelen 'Nasıl başladı? Nasıl gidiyor? çalışmasına ise AK Parti hükümeti üzerinden örnekler vererek katıldı. Karamollaoğlu, "Yolsuzluklarla mücadele edeceğiz, yolsuzluklar aldı başını gidiyor. Yasakları ortadan kaldıracağız, Türkiye adeta bir yasaklar ülkesi oldu; Yoksulluğu bitireceğiz diye başladı, yoksulluk her geçen gün daha da artıyor." diye konuştu.

