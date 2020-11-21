Temel Karamollaoğlu canlı yayında uyardı: İsraf yanlış yatırımdır

FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat Hafta Sonu programında İlker Karagöz’ün konuğu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

Koronavirüs verilerinin doğru olarak açıklanmamasının yanlış olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Rakamların doğru verilmediği doğru ama bunu böyle yapmak doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen devam eden ve israfa neden olan harcamalara değinen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Siz şu anda Türkiye’nin bütün imkanlarını üretime dönük sanayiye yapmanız icap eder." diyerek iktidarı uyardı.

Saadet Partisi Liderinin canlı yayında yaptığı israfa yönelik açıklamaları şu şekilde;

"Ben israf dediğim zaman israf ille de parayı saçmak sarayda harcanan günlük 10 milyonun üzerindeki giderler değil . İsraf yanlış yatırımlardır. Siz şu anda Türkiye’nin bütün imkanlarını üretime dönük sanayiye dönük yapmanız icap eder.

Şu anda inşaat yapmak, devlet daireleri yapmak yeni kurumlar inşa etmek, binalar inşa etmek, şu anda yeniden yol yapmak, bunların hepsi israftır. Yeni yollar yapmak israftır. Türkiye’de yeni yola ihtiyaç yok. Yeni yollar yapılıyor neden? Bu mantık değişmeden Türk ekonomisinin düze çıkması mümkün değil. ”

