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Temel Karamollaoğlu, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs nedeniyle Ankara'da hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.
GÜNDEM 01.11.2020, 12:50
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.Karamollaoğlu, Twitter hesabından, Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.Paylaşımda, Karamollaoğlu, "Hayatını kaybeden AK Parti Eski Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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