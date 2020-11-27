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Temel Karamollaoğlu bu akşam Habertürk TV canlı yayınında
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu akşam saat 23:00'te Habertürk TV'ye konuk olup gazetecilerin sorularını cevaplayacak.
GÜNDEM 27.11.2020, 16:01
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu akşam saat 23:00'te Habertürk TV'de yayınlanan Gerçek Fikrin Ne programının canlı yayın konuğu olacak.
Saadet Partisi lider Karamollaoğlu, Eren Eğilmez moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda gazeteciler Kemal Öztürk, Gürhan Hacır ve Nagehan Alçı'nın sorularını cevaplayacak. Temel Karamollaoğlu, sistem tartışmasında fikri ne?, Saadet Partisi ekonomide ne öneriyor?, Dış politikada rota ne olmalı? Reform adımları konusunda fikirlerini paylaşacak.
Bu akşam 23.00'de @HaberturkTV'de #GerçekFikriNe programında gazetecilerin sorularını yanıtlayacağım. pic. twitter.com/bphVungQLd
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 27, 2020
Bu akşam 23.00'de @HaberturkTV'de #GerçekFikriNe programında gazetecilerin sorularını yanıtlayacağım. pic. twitter.com/bphVungQLd — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 27, 2020
Saadet Partisi lider Karamollaoğlu, Eren Eğilmez moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda gazeteciler Kemal Öztürk, Gürhan Hacır ve Nagehan Alçı'nın sorularını cevaplayacak. Temel Karamollaoğlu, sistem tartışmasında fikri ne?, Saadet Partisi ekonomide ne öneriyor?, Dış politikada rota ne olmalı? Reform adımları konusunda fikirlerini paylaşacak.
Bu akşam 23.00'de @HaberturkTV'de #GerçekFikriNe programında gazetecilerin sorularını yanıtlayacağım. pic. twitter.com/bphVungQLd
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 27, 2020
Bu akşam 23.00'de @HaberturkTV'de #GerçekFikriNe programında gazetecilerin sorularını yanıtlayacağım. pic. twitter.com/bphVungQLd — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 27, 2020
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