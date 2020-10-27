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Temas etti; karantinaya alındı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle temasta bulunduğu ve bu nedenle karantinaya girdiği duyuruldu.

GÜNDEM 27.10.2020, 20:58
Temas etti; karantinaya alındı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temasa girdiği ve ardından kendisini tedbir amaçlı karantinaya aldığı belirtildi. Lavrov’un kimle temasta olduğu açıklanmazken; sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Lavrov, 26 Ekim’de Yunanistan ziyaretinden Rusya’ya dönmüştü.
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