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TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi
Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
GÜNDEM 12.01.2021, 09:01
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İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yolda trafik tamamen durdu.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapandı.
Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapandı.
Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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