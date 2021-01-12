TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yolda trafik tamamen durdu.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapandı.

Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.

