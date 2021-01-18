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TEM otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar: Yemek ve su talep ettik

Yoğun kar yağışının etkisiyle meydana gelen kazalarla TEM otoyolu Bolu-Ankara arasında trafik durma noktasına geldi.

GÜNDEM 18.01.2021, 01:07
TEM otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar: Yemek ve su talep ettik
Yoğun kar yağışının etkisiyle TEM otoyolu Bolu- Ankara arasında meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle ulaşım aksadı. Onlarca vatandaş saatlerce yolun açılmasını bekledi.
Aileleriyle yolda mahsur kalan vatandaşlar yiyecek ve içecek yardımı bekledi. Ulaşımdaki aksama nedeniyle yardımların ulaşmaması sürücüleri zor durumda bıraktı. Soğukta, benzinleri bitmekte olan ve ihtiyaçlarını gideremeyen birçok vatandaşın Kızılay ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yardım talep ettiği öğrenildi.

Düzce-Zonguldak kavşağında TEM’den E-5 bağlanılan yolun yakınlarından akşam saatlerinde bildiren bir vatandaş, “Saat 16.00 gibi Bolu’dan çıktım. Şu an saat 22:30. Ben İstanbul-Ankara arasındayım. Erzurum-Ağrı arasında değilim. İnanılmaz bir durum. Dağ başında olsa anlarım. Bu kadar insan aç, TEM’i kapattılar. Nereden yemek bulacağız, nerede kalacağız? Hiçbir çözüm yok burada. Hiçbir önlem alınmamış. 2021 Türkiye’sinde Düzce’de mahsur kaldık” diye isyan etti.

Arabada eşi ve çocuğuyla birlikte yaklaşık 8 saattir bekleyen vatandaş, “Kızılay’dan yemek talep ettik. Kızılay ekipleri yürüyerek yemek dağıtmaya başlamış ancak bize ulaşmadı. Kendim için değil, saatlerdir arabada aç bekleyen çocuğum için yiyecek istiyorum” diyerek yetkilileri bir an önce kendisi gibi mahsur kalan vatandaşlara yardım getirmesini talep etti.
22.30 itibarıyla mahsur kalan vatandaşların -1 derece ile hava ile karşı karşıya oldukları öğrenildi. TIR’ların ve ticari araçların da seyrini sürdürdüğü trafikte çok sayıda kaza meydana geldiği, trafiğin sık sık aksadığı bildirildi.

O saatlerde trafikte kalan bazı vatandaşlar ise sosyal medyadan şu paylaşımlarda bulundu:
8 saattir Düzce-Sakarya arasında TEM otoyolunda mahsur kaldığını ifade eden R.Ş. isimli bir vatandaş, “Ne bir gelen, ne bir giden var. Dağ başında kaldık. Onca saattir yol açılmadı” diyerek Kızılay ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yiyecek ve içecek talebinde bulunduğunu ifade etti.
7 saattir yolda mahsur kaldığını belirten H.Ç. isimli bir başka vatandaş, “Sayın yetkililer bir yol açmak bu kadar mı zor İstanbul Ankara arası yolunu 6 saattir açamayan kar küreme ve tuzlama yapmayan açık tutamayan bir işe yaramayan yetkililer, görevliler gidin evinizde oturun” ifadelerini kullandı.

Yolda kalan G.A. isimli bir vatandaş ise, “Bolu tünelinden sonra TEM ve E5 İstanbul yönleri kardan dolayı kapalı. 6 saattir bekliyoruz. Bir tane çalışma yapan Karayolları aracı denk gelmedi. Yoksa araçlar Kuzey Marmara otoyol işletmesine mi verildi?” ifadelerini paylaştı.
TEM Otoyolu Düzce mevkinde kardan dolayı araçta 4 Brezilyalı turist ile beraber mahsur kaldığını belirten B.G., “Bu yakında bir köyden geldiklerini söyleyen arkadaşlar bize ve tüm araçlara su ve bunları (yiyecek) ikram ettiler, ısrar etmemize rağmen para istemediler, hepsine ülkem adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.
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