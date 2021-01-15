Telegram'ın kurucusu konuştu!

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram Messenger'a yoğun kullanıcı geçişleri için "Belki de insanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Telegram’dan dijital göç hakkında paylaşım yapan Pavel Durov, “Belki de insanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz. Bu fenomeni takiben, iki devlet başkanı Telegram'a geçiş yaptı: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da olduğu bazı ülke liderlerinin halihazırda Telegram’ı kullandığını hatırlatan Durov, şu açıklamayı yapt:

“Siyasi liderler ve çok sayıda kamu kuruluşunun dezenformasyona karşı mücadelede ve önemli olaylarla ilgili bilgileri yayma konusunda Telegram'a güvenmelerinden onur duyuyoruz.”

Telegram’ın kullanıcının abone olduğu içeriği görüp görmeyeceğini belirleyen opak algoritmalar kullanmadığını vurgu yapan Durov, “Sonuç olarak, Telegram kanalları kanaat önderleri ve takipçileri arasında güvenilir iletişimin tek doğrudan yoludur” ifadelerini kullandı.

Geçen salı günü Telegram kullanıcı sayısını açıklayan Durov, Telegram kullanıcılarının sayısının 500 milyonu aştığı ve sadece son üç günde 25 milyon arttığını belirtmişti.

