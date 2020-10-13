Telefonlarda bazı sembollerin, doğrudan kısa yolu yani hazır hali yoktur. Bu nedenle bu işaretleri yapmak isteyen kişilerin cevap aradığı sorulardan biri, telefonda kısayolu olmayan semboller nasıl yapılır? Sorusu olmaktadır.

Birçok telefonda olmasına karşın bazı telefonlarda yine bazı para birimi sembolleri doğrudan bulunmaz. Bu sembolleri ortaya çıkarmanın yolları vardır. Bunlar arasında en çok arananlardan biri de sonsuzluk işaretidir.



Dostlukların simgesi olan sonsuzluk işareti, birçoğumuzun kolyelerimizde, yüzük veya farklı birçok alanda sıklıkla kullandığımız sembollerin başında gelir. Telefonda sonsuzluk işareti yeni nesil bazı telefon modellerinde bulunsa da tüm telefonlarda, doğrudan bu işareti kullanmak mümkün olmamaktadır.

İOS işletim sistemli telefonunuzda sonsuzluk işareti yapmak için, sizlere muhteşem bir yöntem öneriyoruz. Bu sayede sürekli uğraşmaya gerek kalmadan sonsuzluk işaretini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Metin ayarları kısmına gelip buraya daha önce kopyalayacağınız bir sonsuzluk işaretini yapıştırıp, karşısına atayacağınız kısayol sayesinde kolaylıkla cep telefonunuzda sonsuzluk işareti yapmaya başlayabiliriz.

Android telefonların bir kısmında metin ayarları gibi bir özellik bulunmuyor. Bu özelliğe sahip bir telefon kullanıyorsanız, cihazınızın ilgili bölümüne girip benzer adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Android telefonunuzda metin ayarları kısmı bulunmuyorsa;



Bu nedenle kısayol için kullanmadığınız bir kelime yazmanız, normal yazışmalarda sonsuzluk işaretinin gereksiz yere çıkmasına da engel olacaktır.



Telefonda dolar işareti yapmak için, herhangi bir kısayol atamanıza gerek bulunmuyor. Yazım ekranında klavye açıkken klavyeyi harf modundan sayı moduna alarak, hazırda olan dolar işaretini kullanabilirsiniz. Bu moda geçmek genellikle klavyenin sağ veya sol alt köşesinde “SYM” tuşu veya “123” şeklinde harf sırasının olduğu bir tuş bulunmaktadır. Dolar simgesini yazdıktan sonra yazım moduna tekrar geçmek için, yine aynı yolu izlemeniz yeterli olacaktır.



Telefonda Euro işareti yapmak için izleyeceğiniz yolda, tıpkı Dolar’da olduğu gibidir. Euro ve Dolar simgeleri, eski model akıllı telefonlarda dahi bulunmaktadır. Ancak bu simgelerin doğrudan görünür yerde olmaması nedeniyle, birçok kullanıcı olmadığını düşünür.

Şayet dolar ve Euro simgeleri bunları yapmanıza rağmen karşınıza çıkmıyorsa, Yazımızın üst kısmında bulunan “Telefonda Sonsuzluk Sembolü” hakkında anlattıklarımızı Dolar ve Euro için yapabilirsiniz.

KAYNAK:

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