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Tele1 moderatörünün mayo sorusuna Karamollaoğlu'ndan tokat gibi cevap

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı TELE1 yayınında moderatör Cüneyt Akman’ın 'mayo' sorusuna ders niteliğinde bir cevapla karşılık verdi.

GÜNDEM 30.11.2020, 13:50
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Tele1 moderatörünün mayo sorusuna Karamollaoğlu'ndan tokat gibi cevap
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün akşam saatlerinde Tele1'de Zamanın Ruhu programında Cüneyt Akman ve Veysi Dündar'ın sorularını cevapladı.

Programın bir kısmında Saadet lideri Karamollaoğlu’na, Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızın Avrupa şampiyonu olması soruldu. Moderatör Cüneyt Akman’ın “Mayolu bir şekilde genç kızlarımız akrobatik hareketler yapıyorlar. Sizin iktidarınızda bizim genç kızlarımız bu kıyafetle yarışmalara katılabilirler mi?” şeklindeki sorusuna Karamollaoğlu tokat gibi cevap verdi.

Akman’ın sözlerine üzerine konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye bununla dünyada nam salacaksa, Türkiye bugünkü halinden kurtulamaz. Allah rızası için ya bir de Türkiye’nin meselelerini getirip dar bir alana sokmayın ya. Kusura bakmayın ama bunu siz yapıyorsunuz aynı zamanda. Biz burada yeri geldiği zaman AK Parti’yi tenkit ediyoruz. Biraz da AK Parti’nin karşısına makul meselelerle çıkın ya. Ben bu şampiyonluğa başarısızlık demiyorum ki. Bununla Türkiye’nin problemi mi çözülecek Allah aşkına, şu anda biz bunu mu konuşmalıydık? Türkiye bundan dolayı dünyada öne geçti, herkes alkışladı, biz de bir numaralı ülke mi olduk… Allah rızası için sizden de istirham ediyorum Türkiye’nin meselelerini bizim gibi insanlarla konuştuğunuz zaman dar bir alana hapsetmeyin. Ben sizin yaklaşımınızı biliyorum, ben de sizi görüyorum. Seyredenler mukayese ediyor. Türkiye, sizin sokmaya çalıştığınız bu dar alanda hiçbir yere gidemez. Türkiye şu anda ekonomik yönden sıkıntı çekiyor, dış politikada sıkıntı çekiyor, adaletin uygulanmasında sıkıntı var. Politikada ciddi sıkıntılar var. Benim inancım, düşüncemden dolayı siz bunlar geldiği zaman şöyle olacak gibi kanaat oluşturmaya kalkarsanız olmaz. Türkiye'nin nereye gittiğini görüyorum, ümitsizliğe kapılıyorum. Türkiye'nin meseleleri değil detayda boğuluyoruz biz.” ifadelerini kullandı.
Karamollaoğlu’nun bu konuşması kısa sürede gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları da ifadeleri takdirle karşıladı.
 
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