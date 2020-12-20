Teknik analiz uzmanı açıkladı! Altın ve Gümüş tekrar yükselecek mi ?

Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. Haftanın son işle gününde düşüşe geçen gram altın 18 aralık cuma gününü 461 lira seviyesinde noktaladı. Gümüş ise son haftaların en yüksek çıkış seviyesini yakalayarak 6 lira 43 kuruşa kadar yükseldi. Gümüşün gram fiyatı haftayı düşüşle kapatarak 6 lira 32 kuruş seviyesine geriledi. Dolar kuru ise haftayı büyük bir düşüşle kapadı. Dolar 7 lira 63 kuruşa inerek son haftaların en düşük seviyesine geriledi. Altın ve gümüşle ilgili teknik analizler yayımlayan Teknik analiz uzmanı ve ekonomist Tunç Şatıroğlu CAATSA yaptırımları ve altın, gümüş fiyatlarını değerlendirdi.

Altının ons fiyatı son günlerde çıkış gösterdi. Altının ons fiyatı 18 aralık cuma gününü 1881 dolar bandında kapattı. Altın ve gümüş haftayı düşüş trendinde kapatırken yatırımcıların gözü ABD'deki CAATSA yaptırımları ve Merkez Bankası'nın 24 aralıkta vereceği faiz kararına çevrildi. Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararı vereceğini beklerken altın ve gümüşte kısa vadede çıkışın devam edeceğini iddia ediyor. Youtube'daki kanal hesabından yorumlarda bulunan piyasa ve finans uzmanı Tunç Şatıroğlu altın ve gümüşteki rallinin yani çıkışın devam edeceğini, iki değerli madeninde kritik dirençlerde olduğunu iddia etti. Şatıroğlu, Ons altındaki yükselişin süreceğini söyledi. Gram altında yükselmeleri sınırlı kalmasındaki sebebin dolar kuru olduğunu, gümüşte yaşanan geri çekilmelerin artık bittiğini söyleyen Şatıroğlu, tekrar gümüşün düşmesi için ABD'deki paketin çıkmaması gerektiğini, gümüşteki son alım fırsatının kasım ayı sonunda verildiğini söyledi. Uzmanlar, gelebilecek CAATSA yaptırımlarının piyasaları ateşleyebileceğini iddia ediyor.

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