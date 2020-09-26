Tekirdağ'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malkara'dan Süleymanpaşa ilçesi istikametine giden Aykut Uysal yönetimindeki cip, Hereke Mahallesi'ndeki kavşakta, Kaan Üzüm'ün kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Üzüm ve yanındaki Ramazan Şentürk ile cipte yolcu olarak bulunan Halil Meriç yaralandı.

Yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Üzüm'ün buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

