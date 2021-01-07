Tek şart TBMM’nin erken seçim kararı!
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Mustafa Kamalak, TV5’te Mustafa Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Kulis Ankara programına konuk oldu.
GÜNDEM 07.01.2021, 04:34
Gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendiren Kamalak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olup olmama durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü kez Cumhurbaşkanı adayı olma durumunu değerlendiren Kamalak, “Anayasa’ya göre, tek şartla aday olabilir. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı verirse, tek bu şartla 3’üncü kez aday olabilir. Bunun dışında aday olamaz. Cumhurbaşkanı, Meclisi feshederse yine aday olamaz. Tek şart TBMM’nin erken seçim kararı almasıdır. Seçimlerin yenilenmesi için 360 milletvekillinin destek vermesi gerekiyor. Buna iktidar kanadının gücü yetmiyor. Anayasa madde 116 fıkra 3’e göre, Cumhurbaşkanın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilmesine karar vermesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Cumhurbaşkanı ikinci dönemini yaşıyor. Aday olabilmesi için Meclis’in karar vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Yeni sisteme geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanın 1’inci dönemi sayılmaz tezinin Anayasa açısından doğru olmadığını söyleyen Kamalak, “Cumhurbaşkanı Anayasa’yı danışmanlarına değil, bana sorsun. Doğru cevabı benden alır. İnsan hoşuna giden şeyleri duymak ister ama gerçek değişmiyor. Biz gerçekleri değiştiremeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra hodri meydan deyip erken seçim demek zorundadır… Erken seçim 2023’ün başında olabilir. Hükümet icraat süresinin salgın sebebiyle uzatacaktır. Seçimlerin sona doğru yaklaştırılması Cumhurbaşkanın toplam cumhurbaşkanlığı süresini uzatmak için de önemlidir” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü kez Cumhurbaşkanı adayı olma durumunu değerlendiren Kamalak, “Anayasa’ya göre, tek şartla aday olabilir. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı verirse, tek bu şartla 3’üncü kez aday olabilir. Bunun dışında aday olamaz. Cumhurbaşkanı, Meclisi feshederse yine aday olamaz. Tek şart TBMM’nin erken seçim kararı almasıdır. Seçimlerin yenilenmesi için 360 milletvekillinin destek vermesi gerekiyor. Buna iktidar kanadının gücü yetmiyor. Anayasa madde 116 fıkra 3’e göre, Cumhurbaşkanın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilmesine karar vermesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Cumhurbaşkanı ikinci dönemini yaşıyor. Aday olabilmesi için Meclis’in karar vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Yeni sisteme geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanın 1’inci dönemi sayılmaz tezinin Anayasa açısından doğru olmadığını söyleyen Kamalak, “Cumhurbaşkanı Anayasa’yı danışmanlarına değil, bana sorsun. Doğru cevabı benden alır. İnsan hoşuna giden şeyleri duymak ister ama gerçek değişmiyor. Biz gerçekleri değiştiremeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra hodri meydan deyip erken seçim demek zorundadır… Erken seçim 2023’ün başında olabilir. Hükümet icraat süresinin salgın sebebiyle uzatacaktır. Seçimlerin sona doğru yaklaştırılması Cumhurbaşkanın toplam cumhurbaşkanlığı süresini uzatmak için de önemlidir” şeklinde konuştu.
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