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Tek kullanımlık maskelerle ilgili yeni iddia! "Müjde" diye duyruldu
Fransa'da "UFC-Que Choisir" firması, koronavirüs için kullanılan maskelerin 60 derece sıcaklıkla yıkanarak 10 kere kullanabileceğini iddia etti! Haber Fransız medyası "Müjde" olarak duyurdu.
GÜNDEM 10.11.2020, 21:11
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1951 yılında kurulan Fransa Merkezli Batı Avrupa'nın en eski tüketici hakları koruma derneği "UFC-Que Choisir", cerrahi maskeleri inceledi. Fransa medyasında yer alan ve "Cüzdanlarımız ve gezegenimiz için müjde!" başlığıyla verilen ezberleri bozan haberde, kullanım sonrası atılması gerektiği söylenen maskelerin 60 derece sıcaklıkla 10 yıkamaya dayanabildiği belirtildi.
Süpermarketler ve eczanelerden alınan EN14683 tip 3 maske ile yapılan araştırmada, Afnor/ DGA filtreleme garantisi olan maskelerin 10 yıkama sonrasında da rahatlıkla kullanılabildiği görüldü.
Ayrıca araştırmada, yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulabileceği gibi en düşük ütü ayarıyla bile hafifçe ütülenebileceği belirtildi.
Süpermarketler ve eczanelerden alınan EN14683 tip 3 maske ile yapılan araştırmada, Afnor/ DGA filtreleme garantisi olan maskelerin 10 yıkama sonrasında da rahatlıkla kullanılabildiği görüldü.
Ayrıca araştırmada, yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulabileceği gibi en düşük ütü ayarıyla bile hafifçe ütülenebileceği belirtildi.
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